Grande dolore per la scomparsa di Eros: "Positivo e sorridente, mancherà a tutti"

Ha perso la vita mentre si dedicava a una delle sue grandi passioni, il volo. La notizia della morte di Eros Antoniazzi, 41 anni, ha gettato nello sconforto amici e conoscenti, distrutti da una perdita così grave. E' rimasto ucciso venerdì, dopo che l'elicottero ultraleggero che stava pilotando è precipitato a terra, schiantandosi, a Caposile. Inutili i soccorsi.

Il cordoglio della comunità

Antoniazzi era di Motta di Livenza, dove era molto conosciuto anche perché la sua famiglia gestisce un'impresa di noleggio mezzi di trasporto. Non si contano, in queste ore, i messaggi di cordoglio. A cominciare dal commosso pensiero della compagna: "Sei stato li mio angelo custode, e anche da lassù mi proteggerai", scrive. Altri amici lo descrivono come un uomo meraviglioso: "Il tuo cuore era troppo grande, resterai il più bel ricordo".

"Leone" per sempre

Lo hanno ricordato anche i giocatori del Venezia, che conoscevano Eros perché guidava il pullman della squadra: "Una bruttissima notizia ha accolto i leoni al loro risveglio. La famiglia Antoniazzi non era solo un partner commerciale per il club ma una vera e propria famiglia di tifosi arancioneroverdi. Eros ha accompagnato i ragazzi nelle trasferte ufficiali e non per anni. Il suo sorriso e la sua positività mancheranno a tutti. Il presidente, i giocatori, e tutto il Venezia FC si stringono attorno alla famiglia Antoniazzi in questo terribile momento. Siamo sicuri che Eros continuerà a seguirci e a tifare i nostri splendidi colori per sempre".