È morto Ezio Bosso. Direttore d'orchestra e musicista, dal 2011 era affetto da una patologia con sintomi simili alla Sla. Nonostante la malattia, per molti anni aveva continuato a suonare e dirigere, incantando il pubblico in Villa Pisani a Stra e al Teatro La Fenice, quando diresse l'orchestra filarmonica. A settembre 2019 aveva annunciato di non poter più suonare.

Quando il pubblico di Stra lo osannò con 2 standing ovation

