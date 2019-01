Lutto a Noale per Federico, morto a 22 anni

I tentativi di soccorso non sono bastati, così come la corsa all'ospedale. È morto nelle scorse ore Federico Anile, 22 anni, residente a Noale. La tragedia si è svolta in poco tempo. Federico si è sentito male a casa di amici ieri sera, dopo cena: sarebbe stato colto da una crisi respiratoria, reazione che ha fatto pensare a uno shock anafilattico. Soffriva, infatti, di una forma di allergia alimentare, oltre che di asma.

Le persone che erano con lui hanno immediatamente allertato il 118, che ha inviato sul posto un'ambulanza. Quando i sanitari lo hanno preso in carico, però, era già in arresto cardiaco. I paramedici hanno tentato più volte di rianimarlo, prima sul posto e poi all'ospedale di Mirano. Purtroppo non è servito e nelle ore successive, il pomeriggio di martedì, ne è stato constatato il decesso.

Un dolore tremendo per la città, dove la famiglia Anile, molto conosciuta, era già stata colpita da un lutto: dieci anni fa era stato il padre di Federico, il medico di base Antonio Fabiano, a spegnersi in seguito ad una malattia. Federico lascia la madre, due fratelli e una sorella. La comunità e l'amministrazione si stringono alla famiglia.