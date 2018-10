Addio a Gastone Angelin, storico esponente della sinistra veneziana

È scomparso in queste ore Gastone Angelin: lo annuncia l'ex deputato di LeU Michele Mognato, tracciando il ricordo di un uomo che è stato «esempio per due generazioni». Fin da quando, all'età di 14 anni, partecipò alla Resistenza, alla Giudecca, dov’era nato. Da allora è stata una vita all'insegna dell'attivismo e dell'impegno politico. Aderisce alla gioventù comunista e da operaio inizia un percorso politico e sindacale che lo porterà all'incarico di segretario provinciale del Pci: sotto la sua guida, nel 1975 il partito divenne il primo a Venezia, aprendo la stagione delle giunte di sinistra. L'incarico più prestigioso tra il 1979 e il 1987, periodo in cui Angelin è senatore della Repubblica.

Quel giorno indimenticabile in piazza Ferretto

«Non si può ricordare Gastone senza nominare Giulia, la sua compagna di vita, sentimentale e politica - scrive Mognato - Una donna indimenticabile il cui lavoro in federazione, in quegli anni, fu prezioso e insostituibile, e andò molto al di là del suo ruolo esecutivo. Le diverse scelte politiche fatte avevano diradato i nostri incontri, con Gastone ci si vedeva di rado, ma la memoria e il cuore non cancellano uomini che come lui sono nati politicamente dalla Resistenza, hanno rischiato la vita per la conquista della libertà e sono stati protagonisti di lunghe stagioni di lotta, di battaglie per i diritti del mondo del lavoro». Tra i ricordi più preziosi quello del giorno «che toccò a lui parlare prima di Enrico Berlinguer, nel 1975, in una Piazza Ferretto troppo piccola per le migliaia di donne e uomini venuti ad ascoltare. Si emozionava ancora a ricordarlo. A sua figlia Anna un abbraccio».