Non ce l'ha fatta il 64enne di Biverone: è morto all'Angelo dopo l'impatto in scooter di giovedì

Non ce l'ha fatta Giampaolo Presotto, 64 anni, di Biverone. È morto venerdì all'ospedale all'Angelo di Mestre, dov'era stato elitrasportato a seguito dell'incidente in scooter di giovedì, nella frazione di San Stino, dove risiedeva e dove c'era il suo negozio di ferramenta ed elettrodomestici, come riportato dal Gazzettino.

L'incidente

L'impatto è avvenuto a poche centinaia di metri dalla sua attività, uno scontro con un'Opel Astra condotta da un 35enne del posto. Presotto sarebbe stato sbalzato via dal mezzo che conduceva, finendo sul lato della strada. I primi soccorsi da un volontario della Croce Bianca di San Stino e poi il trasporto in elicottero all'ospedale all'Angelo di Mestre, fino al tragico epilogo di venerdì.

L'annuncio

A dare l'annuncio della scomparsa la moglie e i figli. Attorno a loro si è stretta l'intera comunità di Biverone, che conosceva bene Giampaolo, anche per via del negozio e dei lavori svolti come elettricista, che da sempre lo avevano impegnato, oltre alla gestione dei terreni di cui si era sempre occupato. Stimato e conosciuto come un grande lavoratore.