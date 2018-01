Tra i primi diaconi permanenti al Lido di Venezia, si è spento a 81 anni Gianni Ferraresi

È morto nelle prime ore di giovedì mattina, nella sua casa al Lido di Venezia, il diacono Gianni Ferraresi. Aveva 81 anni e faceva parte del primo gruppo di dodici diaconi “permanenti” ordinati dal Patriarca Marco Cè nel 1986. Cooperatore parrocchiale a Sant'Antonio, per molti anni aveva svolto il compito di incaricato diocesano del Servizio per la promozione del sostegno economico della Chiesa. Lascia la moglie Virginia, quattro figli e quindici nipoti.

Diacono permanenti

Nativo di Copparo (Ferrara), si era laureato in Ingegneria e dopo un primo lavoro a Milano, aveva raccolto un’importante offerta professionale a Venezia, scegliendo di abitare al Lido. All’inizio degli anni Ottanta entrò a far parte del primo gruppo di persone interessate e disponibili alla prospettiva del diaconato permanente, già anticamente presente nella tradizione della Chiesa ma ripristinata solo con il Concilio Vaticano II che aprì anche la possibilità dell’ordinazione diaconale a uomini sposati. Dopo un cammino di preparazione di cinque anni, Ferraresi fu infatti ordinato diacono il 18 ottobre 1986.

Appassionato di scrittura e poesia

Ferraresi ha costantemente coltivato la sua grande passione letteraria per la scrittura e la poesia. Di recente era uscito anche il suo ultimo libro "La via del cuore", una raccolta di racconti suddivisi in quattro sezioni: la prima autobiografica ed intitolata “Il mio Gesù”, le altre dedicate a tre momenti fondamentali dell’anno liturgico (Natale, Quaresima e Pasqua). I funerali si svolgeranno sabato alle 8.45, nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio al Lido, e saranno presieduti dal patriarca Francesco Moraglia.