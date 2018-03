E' morto il giornalista Piero Ostellino: fu direttore del Corriere della Sera per 4 anni

E' morto a 82 anni il giornalista veneziano Piero Ostellino. Ne da' notizia il sito del Corriere della sera, quotidiano che Ostellino diresse dal 1984 al 1987 e per il quale fu corrispondente da Mosca e da Pechino. Il giornalista era nato a Venezia il 9 ottobre del 1935. Fu un importante corrispondente dall'estero e portò sempre avanti le sue idee liberali, anche quando fu alla guida del quotidiano di via Solferino. Fece il direttore per quattro anni, raccontando la ripresa del Belpaese e l'uscita dagli anni di piombo.

Anticipò i mali della nostra società

Sempre attento ai sintomi dei mali della nostra società, che di lì a poco sarebbero deflagrati, aveva messo in guardia di fronte a un sistema che poi si sarebbe concluso con Tangentopoli. Era convinto sostenitore della necessità di una "rivoluzione liberale", lasciando che fosse la concorrenza a permettere all'Italia di tornare a emergere come potenza economica mondiale. Dopo il Corriere della Sera, Ostellino nel 2015 approdò al "Giornale", continuando a sognare per il futuro del nostro Paese un modello più simile alle democrazie anglosassoni, mettendo in primo piano i diritti individuali delle persone.