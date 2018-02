Lutto nel mondo del giornalismo: è morto il giornalista di Sky Federico Leardini

Era uno dei volti più conosciuti dell'Economia di SkyTg24. Sempre sul pezzo, sempre pronto a spiegare anche ai "profani" l'evoluzione del valore delle società quotate in Borsa e l'andamento di Spread e azioni in genere. E' morto Federico Leardini, noto giornalista televisivo di 38 anni, che da anni lavora per la tv satellitare italiana.

Da tempo si era stabilito in Lombardia

Esperto di Economia e Finanza, il giovane conduttore televisivo sul proprio profilo Facebook dichiarava di essere originario di Venezia, anche se da tempo si era stabilito in Lombardia per motivi di lavoro. Era lì che aveva messo su famiglia. Leardini lascia una moglie e una figlia, ma lascia sgomenti nel dolore anche tanti colleghi che per un motivo o per l'altro hanno incrociato con lui il proprio cammino.

Il cordoglio dei colleghi

A dare per primo la nozizia della tragedia è stato il suo ex direttore, Emilio Carelli: "È mancato un collega bravo e preparato, un ragazzo buono, Federico Leardini, che su SkyTg24 ci aggiornava sull'economia. Ciao Federico, ci mancherai", ha scritto su Twitter. Il 38enne avrebbe accusato un malore mentre si trovava in palestra, lui che aveva praticato anche il rugby da giovane. "Siate gelosi delle vostre opinioni. Sono certamente preziose, rare, uniche", aveva dichiarato Leardini in un tweet pochi giorni fa.