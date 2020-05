È morto l'imprenditore Gianni Traverso di 69 anni. Dirigeva a Cintello di Teglio Veneto le aziende di famiglia legate ai settori panetteria e pasticceria, La Pascottorina, a Cintello, e La Golosa di Cordenons (Pordenone). Era stato il secondo presidente e tra i fondatori 33 anni fa del gruppo sportivo cintellese 1987 insieme a Dante Geremia e a un gruppo di amici appassionati di ciclismo.

Il ricordo

A dare la notizia della scomparsa è stato Gianluca Geremia, figlio di Dante. «Abbiamo Perso un amico perché Gianni era una persona straordinaria come poche, animata da generosità e altruismo - ha detto Geremia che è anche coordinatore per il settore giovanile della Federciclismo del Veneto - di quelle vecchio stile che ora rappresentano importanti punti di riferimento per noi. Traverso, che era presidente onorario della Cintellese - ha concluso - è stato tra quelli che hanno fatto nascere il nostro team coinvolgendo vari sponsor che avevano consentito il salto di qualità. Sia mio padre che Gianni, pur a distanza di anni, sono morti quasi nello stesso giorno a poche ore di differenza l'uno dall'altro».

Le esequie

Gianni era il papà del 26enne Gianluca, ex corridore del club e appassionato di sport, che nel maggio del 2005 fu vittima di un incidente stradale avvenuto sulla A28. «È stato un esempio di entusiasmo e altruismo - hanno postato i figli Sara e Manuel Traverso - . In primis padre di famiglia, poi imprenditore capace, ma soprattutto uomo di parola che si è sempre fatto in quattro per mantenerla». I funerali, nel rispetto delle ordinanze Covit-19, sono stati programmati sabato 9 maggio alle 15 alla parrocchia di Cintello di Teglio Veneto. Il presidente onorario del gruppo sportivo, per volere della famiglia e dei dirigenti del club, sarà ricordato in occasione di una cerimonia che è stata stabilita a fine maggio.