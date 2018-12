Si allontana da casa e scompare: trovato morto in mare

Si era allontanato da casa venerdì pomeriggio. Erano state ore di preoccupazione per i familiari di L.M., 64enne residente a Jesolo. Poi, in tarda serata, il drammatico epilogo. Il suo corpo è stato recuperato senza vita dai vigili del fuoco in mare, vicino all'ospedale della località balneare.

Le ricerche di L.M. erano cominciate poco dopo la sua scomparsa, visto che aveva dei problemi di salute. Gli agenti della polizia municipale, insieme ai pompieri, avevano cominciato a setacciare la zona nei dintorni dell'abitazione in cui viveva il 64enne, in piazza Milano. Dopo alcune ore, si sono concluse con il ritrovamento del corpo, quando ormai non c'era più niente da fare. Sul posto è intervenuto anche il medico legale per un esame della salma.