Lutto per la morte di Alin, monito dei sindacati: "Lavoro sempre più a rischio, serve una svolta"

Alin è morto, e come lui tanti altri, mentre lavorava. Alla moglie e ai familiari giunge il profondo cordoglio di Cgil, Cisl e Uil, insieme alla preoccupazione per un fenomeno che va fermato, o almeno arginato. Le istituzioni e gli organi preposti stanno svolgendo le indagini necessarie, da cui emergerà il verdetto sulla dinamica di questo ennesimo lutto; intanto, però, i sindacati avvertono: "Non può esistere rassegnazione, non possiamo accettare che la ripresa economica si coniughi con la ripresa esponenziale dei morti sul lavoro".

Lavoro più umano

Secondo i rappresentanti dei lavoratori, gli strumenti ci sono. "La modernizzazione e le nuove tecnologie devono diventare elementi di garanzia per una maggiore sicurezza, non possono trasformarsi in un fattore che aumenta il rischio della salute. Ad esempio se non si coniugano i ritmi e i tempi della produzione con quelli della vita umana, con quelli per le necessarie manutenzioni degli impianti, della reale formazione dei lavoratori, e con le attività di prevenzione".

Prevenzione e controlli

"E' necessario che tutto il mondo del lavoro si interroghi, insieme alle istituzioni, per trovare soluzioni che evitino drammi grandi e piccoli alle persone che lavorano. Chiediamo quindi che venga accelerato il confronto avviato dalla Regione a partire dalla piattaforma presentata dai sindacati, in particolare nelle parti in cui si chiedono maggiori finanziamenti in funzione del rafforzamento degli enti preposti al controllo e alla prevenzione; chiediamo - concludono - che analogo confronto venga avviato anche a livello locale tra i soggetti coinvolti nel mondo della produzione con l'obiettivo di offrire tutte le certezze possibili di tornare a casa, sani, al termine di una giornata di lavoro".