Un operaio morto sul lavoro a Maerne

Un uomo è morto stamattina mentre era al lavoro in una ditta di lavorazioni metallurgiche, la Dr costruzioni, in via I Maggio a Maerne di Martellago. Stando alle prime informazioni, l'operaio sarebbe rimasto schiacciato da una macchina piegatrice. Subito è stato lanciato l'allarme e le ambulanze sono arrivate sul posto, ma non c'è stato nulla da fare: l'uomo, un 54enne residente a Scorzè, era già deceduto.

L'incidente è avvenuto intorno alle 7.30. I carabinieri e il personale dello Spisal dell'Ulss hanno avviato le indagini del caso per ricostuire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità. Al momento le ipotesi sulle cause dell'incidente sono aperte.