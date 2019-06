Un uomo morto per strada al Lido di Venezia

Un uomo - Adriano Colombera, imprenditore veneziano di 54 anni - è stato trovato morto oggi pomeriggio al Lido di Venezia, in via Sandro Gallo. Stando ai primi accertamenti sarebbe morto per un malore, o comunque per cause naturali. Si sarebbe sentito male mentre era alla guida della sua automobile ma sarebbe comunque riuscito ad accostare. Dopodiché si è accasciato, privo di sensi.

Sono stati chiamati i soccorsi ma per il 54enne, che era residente sull'isola, non c'era più nulla da fare: tutti i tentativi di salvataggio sono stati vani. In macchina con l'uomo, al momento del decesso, c'era anche un cane. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno eseguito i rilievi del caso.