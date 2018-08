Malore improvviso, Martellago piange l'immobiliarista Campagnaro

Un malore, poi la corsa disperata in direzione dell'ospedale di Mirano. Ma era troppo tardi. Si è spento la notte di lunedì Lorenzo Campagnaro, immobiliarista di Martellago che in paese tutti conoscevano. È stato colto da infarto e i medici non hanno potuto fare nulla per lui, nonostante i tentativi. È morto - lo riportano i quotidiani locali - alle 18.30 del giorno successivo. La comunità ha appreso incredula la notizia: Lorenzo aveva 58 anni e una grande vitalità, che esprimeva tanto nel lavoro quanto nella partecipazione alle attività del paese.

Professionista di successo

Come professionista era conosciuto e stimato, non solo a Martellago. Più di trent'anni fa aveva dato vita all'agenzia Edilca, in piazza Vittoria, che aveva fatto crescere portando a termine nel tempo numerose operazioni immobiliari, importanti anche dal punto di vista urbanistico. Da giovane era stato calciatore nella squadra del paese. "Voglio ricordare i bei tempi - è il pensiero commosso di un amico - quando a Martellago eravamo tanti amici e ci divertivamo, poi gli anni belli del Torneo Delle Vie, tu giocavi con Il Centro. Resteranno solo i bei ricordi e il ragazzo che eri". I compaesani lo salutano con affetto: Lorenzo era un signore, uomo gentile e con un sorriso per tutti. Lascia i figli Giovanni, Camilla e Vittoria, l'ex moglie Silvia, mamma Stella e i fratelli Maurizio e Luigina. Funerali in programma venerdì, alle 9.30, nella chiesa di Martellago.