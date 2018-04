Tragedia alla Brussa: si sente male mentre si trova in barca, poi cade in acqua e muore

Tragedia nel giorno di festa. Si trovava in barca con amici in località Brussa a Caorle, quando è stato improvvisamente colto da malore, finendo per cadere in acqua. Immediato è stato l'intervento, poco dopo le 14.30 di mercoledì delle altre imbarcazioni che giravano nella zona, che hanno ripescato - di fatto - il corpo dell'uomo dall'acqua, trasportandolo in un isolotto poco distante. Nel frattempo è stato lanciato l'allarme al 118, intervenuto sul posto con un elicottero, ma non c'è stato nulla da fare, i sanitari del Suem non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Soccorsi sul posto

Sul posto sono intervenuti a supporto anche i vigili del fuoco, con un elicottero e un'imbarcazione, che hanno avuto poi il compito di trasportare la salma in terraferma. I rilievi del caso sono affidati ai carabinieri di Fossalta di Portogruaro.