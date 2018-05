Colpito da malore mentre fa il bagno al mare: muore un turista 83enne

L'allarme è scattato nel momento in cui non l'hanno più visto tornare a riva. Tragedia verso le 17.30 di domenica sulla spiaggia di Cavallino-Treporti, all'altezza del camping Marina: un 83enne di nazionalità tedesca ha perso la vita a causa di un probabile infarto mentre stava facendo il bagno in mare. Lo sventurato è stato portato subito a riva dagli addetti al salvataggio, ma fin da subito è stato chiaro che la situazione era compromessa.

I soccorsi

Sono iniziate la manovre rianimatorie, poi continuate dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Vista la situazione è stato chiesto l'apporto anche dell'elicottero del Suem, nel caso si rendesse necessario un trasferimento d'urgenza in ospedale. Nonostante gli sforzi dei medici, però, non c'è stato nulla da fare: è stato decretato il decesso sul posto. Per un sopralluogo sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale. Il magistrato ha già disposto la restituzione della salma per le esequie.