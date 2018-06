Organista di Scorzè di fama internazionale, si è spento a 70 anni Marcello Girotto

È mancato a 70 anni il maestro Marcello Girotto. Organista internazionale e docente di conservatorio originario di Scorzè, è morto a seguito di un intervento chirurgico all'ospedale di Dolo. Nipote d'arte, anche nonno e bisnonno erano organisti, progettò l'organo della chiesa del suo paese natale. Insegnante al conservatorio di Trieste, nonostante da qualche tempo fosse andato in pensione continuava a seguire i propri studenti in prossimità di diploma.

Una vita per la musica

"Come comunità gli dobbiamo molto, - spiegano i membri del Coro San Giovanni battista - per le sue qualità di musicista e per le sue doti umane. Viene a mancare un vero maestro e un uomo di fede. Il nostro pensiero va alla sua numerosa famiglia, che ore è nel dolore". Nella sua lunga carriera ha suonato i più prestigiosi organi di chiesa in giro per l'Europa, ma è sempre legato alla sua realtà, risiedendo a Mira. Lascia i suoi 4 figli e la moglie. Ancora da definire la data e il luogo nel quale si terranno le esequie.