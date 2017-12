Accusa un malore mentre guarda la partita in tv, si accascia a terra e muore

Stava guardando la partita di Coppa Italia tra Inter e Milan nella serata di mercoledì, quando è stato colto improvvisamente da un malore che non gli ha lasciato scampo. Come riporta il Gazzettino, non c'è stato nulla da fare per Marco Berton, 54enne di Casier domiciliato a Salzano, i soccorsi sono stati vani.

Il malore

Si trovava in compagnia di alcuni amici in casa propria, a pochi passi dal magazzino nel quale aveva avviato la propria attività, in via Villatega. Durante l'intervallo della partita, complice un malessere, ne ha approfittato per andare al bagno, senza però fare più ritorno. Gli amici lo attendevano in sala, ma il 54enne tardava a ritornare: uno strano comportamento, ecco perché hanno deciso di assicurarsi delle proprie condizioni di salute. Il responso è stato tragico.

I soccorsi

Immediato è scattato l'allarme al 118, ma ai sanitari del Suem non è restato altro da fare che constatarne il decesso. Sul posto per prassi anche l'intervento dei miliari dell'Arma di Noale. Berton lascia la compagna e il figlio Tommaso. I funerali saranno celebrati sabato nel Santuario di Robegano.