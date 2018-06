Arino di Dolo in lutto per la perdita di Marco: era uno dei gestori della Locanda Gallo

A salutarlo sabato mattina ci saranno diversi tra i clienti che ha servito, che certo non si sono dimenticati della sua professionalità e gentilezza. Da giovedì sulla porta d'ingresso della locanda "Gallo" di Arino di Dolo campeggia un cartello con scritto "chiuso per lutto" per la morte di Marco Gallo, 43 anni, figlio del titolare del locale, Giuseppe. Il ristorante è un'istituzione in Riviera del Brenta, scelto negli anni da generazioni per celebrare i grandi eventi di famiglia.

Funerali sabato ad Arino di Dolo

Il 43enne è spirato nelle prime ore di giovedì, dopo aver lottato contro un brutto male, e fin da subito la tragica notizia si è allargata a macchia d'olio in paese. In tanti in queste ore si stanno stringendo attorno ai suoi congiunti: alla madre Lina e al padre Giuseppe, alla sorella Alessandra e al cognato Natalino. Marco Gallo, grande amante del suo lavoro nel ristorante di famiglia, lascia nel dolore la fidanzata Patrizia. I funerali, cui si prevede parteciperanno molte persone desiderose di tributare un ultimo saluto al 43enne, saranno celebrati sabato alle 10.30 nella chiesa di Arino di Dolo.