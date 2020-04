Morto Marco Zago, candidato sindaco di Martellago nel 2018

È morto questa mattina Marco Zago, già candidato sindaco per il comune di Martellago alla tornata elettorale del 2018. Imprenditore nel ramo delle assicurazioni, era molto conosciuto in paese e apprezzato dai suoi concittadini per la sua vicinanza al territorio e le sue doti personali. Aveva 47 anni, lascia la moglie e due figli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Ho appreso poco fa la terribile notizia dell'improvvisa scomparsa di Marco Zago. - ha commentato il primo cittadino Andrea Saccarola - Apprezzato imprenditore nel ramo delle assicurazioni è stato candidato sindaco alle scorse elezioni amministrative per la lista "Per Cambiare". Anche dopo i risultati delle elezioni ha continuato il suo impegno politico confrontandosi spesso con me sulle questioni che riguardano il vivere quotidiano dei nostri cittadini. Non vi nascondo di provare una profonda sensazione di vuoto e sconforto. Esprimo le mie condoglianze, quelle di tutta l'amministrazione e di tutta la nostra comunità alla famiglia».