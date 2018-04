Tragedia a Marghera: anziano collassa al volante e perde la vita, soccorsi inutili

Si è sentito male all'improvviso, collassando mentre si trovava al volante della sua auto in via Pasini a Marghera, a poca distanza dall'intersezione con via del Lavoratore. Tragedia venerdì mattina: un uomo del posto, 72enne, a causa di un malore ha perso la vita mentre stava transitando in macchina lungo una delle strade principali della città giardino. Il veicolo fuori controllo ha concluso la propria corsa contro la saracinesca di un negozio, nonostante il tentativo della moglie, seduta sul posto passeggero, di girare il volante. L'impatto è stato inevitabile, ma è avvenuto a bassa velocità.

Intervento dei sanitari

Sul posto è stato chiesto subito l'intervento dei sanitari del 118: è arrivata un'ambulanza, con in più l'automedica. Gli operatori del Suem hanno provato in tutti i modi a rianimare l'anziano, pare anche con l'utilizzo del defibrillatore, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare: alla fine il medico ha dovuto constatare il decesso del 72enne. Sul posto per circoscrivere l'area delle operazioni e per ricostruire la dinamica dello schianto sono intervenuti gli agenti del reparto motorizzato della polizia locale.

Cordoglio in città

Lo schianto in una zona molto trafficata: per questo motivo, anche sui social network, si sono moltiplicati gli interrogativi su cosa stesse accadendo. In tanti hanno assistito alle manovre rianimatorie del 118, così come in tanti, purtroppo, hanno segnalato l'utilizzo di un lenzuolo bianco al termine delle operazioni, certificando il fatto che ogni speranza di salvare la vita al 72enne si era ormai spenta.