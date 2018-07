Tragedia a Marghera, trovato il corpo di una persona senza vita

Una persona è stata trovata priva di vita a Marghera, in via Alessandro Volta, nella tarda serata di mercoledì. Immediato l'intervento dei soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare: secondo i primi accertamenti si tratterebbe di una donna sulla sessantina, risultata senza fissa dimora. Sul posto è intervenuta anche la polizia, al lavoro per far luce sulla vicenda e stabilire le cause del decesso. Pare, comunque, che non siano stati rilevati segni di violenza. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria.