È morto Marino Cortese, ex senatore e consigliere di Venezia

È morto a 81 anni Marino Cortese, ex senatore e assessore del comune di Venezia, per 16 anni presidente della Fondazione Querini Stampalia. Sposato e con tre figli, ha legato la sua vita alla città lagunare, nella quale ha sempre risieduto.

La sua carriera politica

In gioventù, per oltre dieci anni ha lavorato come ricercatore economico per poi dedicarsi a tempo pieno all'attività politica. Ha partecipato attivamente alla politica universitaria nelle file dell’Intesa Universitaria, di cui è stato consigliere nazionale, oltre che segretario del Gruppo Veneziano. Iscritto alla Democrazia Cristiana dal 1955 al 1994, quindi al Partito Popolare Italiano, alla Margherita, al Partito Democratico, ha ricoperto negli anni ruoli direttivi in ambito locale, provinciale, regionale e nazionale.

Gli anni in Senato

Consigliere Regionale del Veneto, eletto per quattro volte consecutive nelle liste della Democrazia Cristiana, dal 1970 al 1987, anno in cui è stato eletto senatore della Repubblica (fino al 1992). Dal 1990 al 1993 è stato consigliere comunale di Venezia e dal 2000 al 2003 assessore alla Cultura e al turismo. In anni più recenti si è dedicato all'amministrazione di varie istituzioni culturali veneziane: per tre anni presidente dell’Università Internazionale dell’Arte di Venezia (1992-1995), vice presidente della Fondazione Giorgio Cini (1997-2001), presidente di Venezia Fiere S.p.A. (2004-2007), consigliere di amministrazione della Società Veneziana di Concerti, consigliere di amministrazione della Fondazione Musicale Gianfrancesco Malipiero di Asolo (1994-200) e revisore dei conti della Fondazione per gli Studi musicali Ugo e Olga Levi di Venezia (1993-2001). È stato revisore dei conti della Fondazione Cini e Presidente della Fondazione Querini Stampalia (1994-2001 e 2004 - 2020).

«Per oltre vent'anni ho apprezzato e imparato da questo uomo colto, gentile, corretto, con un senso profondo delle Istituzioni e del rispetto. - ha commentato la direttrice della Fondazione Querini Stampalia Marigusta Lazzari - Un sottile senso dell'umorismo, quasi anglosassone, ci faceva sorridere anche nei momenti più tesi. Venezia perde una personalità della politica e della cultura; una figura di rilievo della società civile, che ha dedicato la sua vita a questi valori. La Querini piange il suo presidente più amato».

«Con Marino Cortese - ha commentato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro - se ne va un uomo che ha dedicato la sua vita alla politica, alla cultura ma soprattutto alla sua Venezia. Una lunga carriera iniziata sui banchi del consiglio comunale cittadino e che lo ha visto arrivare fino agli scranni del Senato. Un uomo delle istituzioni che fino all’ultimo dei suoi giorni si è speso per fare in modo di conservare la memoria e la tradizione della nostra Città. Un impegno portato avanti come presidente della Fondazione Querini Stampalia e, proprio in questo triste momento, ritorna alla memoria il suo grande impegno per far in modo che il 150esimo anniversario dalla fondazione, ricordato il 30 maggio dello scorso anno in Consiglio comunale a Venezia, non fosse una semplice rievocazione ma uno sprone per dibattere sull’importanza dell’investire sulla cultura ai giorni nostri».

Ha voluto ricordare Cortese anche Giorgio Busetto, direttore della Fondazione Levi e docente a Ca' Foscari: «Cortese è stato un politico di lungo corso, - ha scritto - uno dei pochi attento alla cultura, alla cui vita ha finito per partecipare direttamente non solo con la lunghissima presidenza, e prima consiglierato, della Querini Stampalia, ma anche come assessore comunale alla cultura. È stato bello lavorare con lui gomito a gomito».