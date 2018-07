Ulss 3 e Suem in lutto: è morto dopo una malattia il dottore Marino Patrizio

Ulss 3 e Suem in lutto: nelle scorse ore, infatti, è morto il dottor Marino Patrizio. Il ricordo dei colleghi dopo una malattia che non gli ha dato scampo.

Il ricordo

"Un medico e un operatore dell'emergenza-urgenza, che ha messo al servizio della sanità e dei sui concittadini la sua grande esperienza e la sua competenza: l'azienda sanitaria veneziana. Con la sua dipartita, il Suem 118 di Venezia, di cui il dottor Patrizio era il direttore, perde un punto di riferimento importante, esempio di impegno e di concreta dedizione, persona di schietta umanità. Con il direttore generale, tutta l'Ulss 3 Serenissima, certa di interpretare i sentimenti di tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato, si stringe ai familiari nel lutto". Avrebbe coordinato la macchina dei soccorsi durante la festa del Redentore, così come era stato presente e attivo in tutti gli eventi nel Veneziano, anche nel passato più recente. Il male, però, non gli ha lasciato scampo.