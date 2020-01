Trovato morto a 38 anni in un ostello a Mestre

Matteo Voltolina, 38enne figlio di uno dei fondatori dell'Antica Murrina Veneziana, è stato trovato morto sabato mattina in una stanza dell'ostello Anda Venice di Mestre. La notizia è riportata dai quotidiani locali.

Morto a 38 anni Matteo Voltolina

Secondo la ricostruzione, la struttura non sarebbe riuscita a mettersi in contatto con l'uomo, che occupava una delle stanze. Nessuna risposta al telefono o alla porta. A quel punto il personale sarebbe intervenuto per vedere cosa fosse successo, trovandolo disteso immobile ai piedi del letto. Immediata sarebbe stata la chiamata al Suem 118 e al 112. I sanitari, una volta sul posto, non avrebbero potuto fare altro che constatarne il decesso; i militari dell'Arma, invece, dopo il sopralluogo nella stanza, hanno informato il magistrato, il quale a sua volta ha richiesto l'intervento del medico legale e la successiva autopsia.