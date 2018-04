Si è spento a 97 anni monsignor Sambin, era il sacerdote più anziano del Patriarcato

Si è spento martedì mattina a Venezia, all’ospedale Fatebenefratelli dove era ricoverato da qualche giorno per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, monsignor Sergio Sambin: canonico del Capitolo cattedrale metropolitano di San Marco, veneziano d’origine, laureato in Diritto canonico e prelato d’onore, a lungo impegnato nel Tribunale ecclesiastico regionale, aveva ormai superato i 97 anni ed era attualmente il sacerdote più anziano d’età del Patriarcato.

La carriera ecclesiastica

Sambin era nato a Venezia il 16 dicembre 1920 e fu ordinato sacerdote il 25 giugno 1950 dall’allora patriarca Agostini. Il suo primo incarico pastorale è stato quello di vicario parrocchiale a San Felice. Per diverso tempo (dal 1953 al 1968) fu quindi impegnato nella Cancelleria patriarcale, prima come procancelliere e poi come cancelliere patriarcale. In diversi periodi, poi, è stato membro del Consiglio amministrativo diocesano, della Commissione diocesana di arte sacra e della Commissione diocesana per l’evangelizzazione e la catechesi, rettore della chiesa vicariale di Santa Sofia, insegnante di religione al Liceo Marco Polo di Venezia e assistente ecclesiastico del settore maschile dell’Azione cattolica.

I funerali

Dal 1959 fino al 2010, per oltre cinquant’anni ininterrottamente, ha prestato il suo servizio come avvocato del Tribunale ecclesiastico regionale triveneto. Più recentemente, per oltre un decennio (1998-2008), aveva anche curato e coordinato un servizio legale e pastorale di consulenza gratuita in vista di un possibile ricorso al Tribunale stesso per ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio. I funerali di monsignor Sambin saranno celebrati giovedì alle 10 nella basilica di San Marco a Venezia, li presiederà il patriarca Francesco Moraglia.