Padre di famiglia e operaio, muore a soli 39 anni per un male incurabile

Papà di famiglia è morto a 39 anni per un male fatale e incurabile. Padre di due splendidi bambini, Stefano Vanin, e marito di un'amorevole moglie che lo ha assistito fino all'ultimo respiro. Era un operatore carrellista, aveva lavorato in molte aziende sia del trevigiano che del veneziano (principalmente a Casale sul Sile, Scorzè e Gardignano).

Sembrava essersi ripreso

Amante dei motori e delle escursioni in montagna, come riporta "la Tribuna", Vanin è deceduto a casa di una malattia incurabile che lo aveva colpito per la prima volta lo scorso agosto, tanto da costringerlo persino ad un intervento all'ospedale di Mestre, dal quale sembrava essersi anche ripreso. Il tumore al cervello che gli era stato diagnosticato si è però ripresentato in breve tempo, questa volta in maniera definitiva, e nemmeno le scrupolose cure della Casa dei Gelsi di Treviso hanno potuto avere la meglio. I funerali del 39enne si terranno lunedì alle 15 a Mogliano, nella chiesa del Sacro Cuore, mentre domenica alle 19.30 verrà celebrato il rosario in sua memoria.