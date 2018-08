Decesso improvviso all'ospedale di Chioggia, muore un 47enne

Domenica scorsa è morto improvvisamente un uomo di 47 anni ricoverato al servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell’ospedale di Chioggia. Lo comunica l'Ulss3, specificando che, "per trasparenza e volontà di fare chiarezza", sono stati richiesti un riscontro diagnostico-autoptico e le analisi tossicologiche atte a verificare con accuratezza le cause del decesso.

Il ricovero

Si trattava di un paziente già noto ai servizi psichiatrici, che di recente era stato ricoverato perché era riemerso un "importante squilibrio" che aveva reso necessario un tso. Da quanto appreso, in quell'occasione l'uomo sarebbe stato bloccato dai carabinieri. Durante tutto il periodo di ricovero, comunica l'azienda sanitaria, il paziente è stato costantemente assistito e monitorato. Il decorso della degenza si è concluso con una morte improvvisa e ora la salma è a disposizione della autorità giudiziaria. Tutte da accertare, quindi, le cause della tragedia, anche se le circostanze potrebbero far propendere per l'ipotesi di un malore fatale.