È morto il consigliere comunale Paolo Pellegrini

È morto Paolo Pellegrini, imprenditore veneziano e consigliere del Comune di Venezia per la lista Brugnaro. Aveva 69 anni e fino a poche ore fa stava apparentemente bene, tanto che ieri aveva preso parte regolarmente a una seduta del Consiglio comunale. Stando alle prime informazioni, sarebbe stato vittima di infarto. Nato a Venezia, era laureato in Economia e si occupava del settore Information Technology. Lascia la moglie e tre figli.

In mattinata, a Ca' Loredan, i consiglieri hanno osservato un minuto di silenzio e la presidente Damiano ha portato sullo scranno di Pellegrini un mazzo di fiori, che è stato lasciato vicino al gagliardetto del Comune di Venezia. Infine c'è stato un applauso commosso.

Messaggi di cordoglio stanno arrivando da tutta la cittadinanza. Il sindaco Luigi Brugnaro lo ricorda come un grande amico: «Paolo è sempre stato un uomo leale, impegnato, che si è sempre battuto, sia nella sua vita privata che in quella di consigliere comunale, per garantire il rispetto degli altri dando il suo insostituibile contributo per fare, della sua città, un luogo sempre più decoroso e rispettato. Caro Paolo, mi mancherai e tutta Venezia sentirà la mancanza del tuo pensiero libero. Sei stato un imprenditore illuminato, uno di quelli che con sacrificio e umiltà ha saputo costruire un'azienda e creare lavoro. Sei e per sempre sarai quell’uomo colto, scherzoso, sempre disponibile ad ascoltare, a consigliare e quando serviva, anche a dissentire, perché sapevi che questo faceva di te non solo una persona retta e affidabile, ma soprattutto sincera».