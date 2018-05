Uomo trovato privo di vita in uno stabile in disuso a Marghera: possibile overdose

E' stato individuato privo di vita in uno stabile in disuso a Porto Marghera, più o meno all'incrocio tra via dell'Elettricità e via della Pila. Il tragico rinvenimento nella notte tra martedì e mercoledì: un uomo ha perso la vita in un edificio divenuto nel tempo punto di riferimento di senzatetto. Si tratta di una persona dall'età apparente di 30-35 anni, deceduta probabilmente due o tre giorni fa. Le operazioni di identificazione sono rese complicate dal fatto che non aveva documenti con sé.

Indagini

Sul posto per stabilire le cause del decesso sono intervenuti gli agenti della questura: allo stato le ipotesi ritenute più accreditate sono una possibile overdose o una morte causata da un malore. La salma è stata portata via intorno alle 4 e, in attesa delle decisioni del magistrato di turno, è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria.