Venezia perde uno dei suoi squerarioli più preziosi: addio a Roberto Tramontin

Ultimo di una stirpe di squerarioli che per più di un secolo si sono dedicati alla costruzione di gondole, delle più pregiate. Si è spento nei giorni scorsi Roberto Tramontin, 64 anni, vinto al termine di una lunga malattia. Lo riportano i quotidiani locali. È un pezzo della storia di Venezia che se ne va: sua la ditta che era stata fondata nel 1884 da Domenico Tramontin, per poi passare ai discendenti fino a Nedis, padre di Roberto. Un maestro che ha saputo trasmettere arte e passione al figlio, il quale era in grado di realizzare splendide gondole, dalla linea elegante e la prua alta. Per la loro «perfetta e armoniosa forma», gli artigiani Tramontin sono stati paragonati ad Enzo Ferrari.

Roberto svolgeva il proprio lavoro allo squero di Ognissanti, a Dorsoduro. Un uomo profondamente legato alla propria arte e alla tradizione veneziana. Tanta amarezza, quindi, per una perdita che in città ha un significato profondo. Sono decine i messaggi di cordoglio lasciati dagli amici e da tutti coloro che hanno avuto modo di entrare a contatto con il mestiere di Roberto. In uno di questi si legge: «Ricordo la tua sincerità, il tuo essere diretto, l'ospitalità, oltre all'amore per il tuo lavoro. Un esempio da seguire».