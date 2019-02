Morto a Venezia don Carlo Enzo

Mercoledì 30 gennaio è morto all’ospedale Fatebenefratelli di Venezia il sacerdote don Carlo Enzo. Era ricoverato da qualche tempo per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Aveva poco più di 91 anni, era nato a Burano nel 1927 ed era stato ordinato sacerdote nel 1950 dal Patriarca Agostini. Nei primi anni di ministero è stato impegnato a San Stefano di Caorle, Ca’ Cottoni, a San Giuseppe di Castello ed anche nell’insegnamento della religione nelle scuole medie.

La vita

Alla fine degli anni ’50 ha completato a Roma gli studi di Teologia, conseguendo la licenza. Dal 1959 al 1963 è stato vicerettore del Seminario Maggiore, dove ha insegnato per parecchi anni Sacra Scrittura e “ascritto” alla Basilica della Salute. Ha collaborato poi, in tempi diversi, con le parrocchie veneziane di S. Zaccaria (tra il 1963 e il 1975) e S. Giacomo dall’Orio (dal 1990 fino a pochi anni fa).

I funerali

Don Carlo, che ha conseguito anche la laurea in Filosofia a Ca’ Foscari nel 1978, si è dedicato moltissimo allo studio e all’insegnamento. Ha insegnato religione e filosofia in alcuni licei veneziani e lettere in alcune scuole medie e, per parecchi anni, è stato assistente e docente a Ca’ Foscari (in particolare nel campo dell’esegesi biblica) nell’ambito di seminari e corsi di Filosofia delle religioni e di Antropologia filosofica. I funerali di don Carlo Enzo si terranno, rispettando le sue volontà, nella cappella del cimitero di Mazzorbo martedì 5 febbraio alle 11 e saranno presieduti dal patriarca Francesco Moraglia.