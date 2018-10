Soffoca mentre mangia una mela, la famiglia presenta un esposto

Un boccone gli è andato di traverso ed è soffocato. E' morto in corcostanze che, per i familiari, non sarebbero del tutto chiare. Così la figlia ha deciso di presentare un esposto. La donna, veneziana, si è rivolta agli agenti del commissariato San Marco.

Il dramma si è consumato nei giorni scorsi a Venezia, all'interno di una struttura che assiste persone non autosufficienti. Secondo quanto raccontato dalla signora alla polizia, il padre sembrerebbe aver perso la vita per soffocamento mentre mangiava una mela. Non è chiaro, al momento, se ci siano delle responsabilità da parte del personale della struttura.

Proprio per questo la donna si è rivolta alla polizia, che ha informato la procura. Il magistrato di turno, una volta che avrà ricevuto gli atti, deciderà se disporre un'eventuale autopsia per chiarire l'accaduto.