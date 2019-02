Trovato il cadavere di un trentenne in spiaggia a Cavallino

Il corpo di un uomo è stato trovato sabato pomeriggio in spiaggia a Cavallino Treporti. Si tratta di un 30enne, che è stato trovato senza vita sulla battigia.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, intervenuta per eseguire i rilievi, l'uomo sarebbe morto per annegamento. Da un primo esame esterno della salma non sono stati riscontrati segni di violenza. Tra le ipotesi, c'è quella di una caduta accidentale, magari da un pontile o a causa di un malore. Dell'episodio è stata informata la magistratura che deciderà se eseguire l'autopsia.