Tragedia improvvisa a Jesolo, giovane muore annegato durante l'uscita in pedalò

Morte improvvisa a Jesolo lido nel pomeriggio di martedì. L'allarme verso le 14.30 nella zona antistante l'hotel Mondial, più o meno a metà strada tra piazza Marconi e l'ospedale. Vittima un ragazzo di 26 anni di nazionalità romena e residente a Negrar (Verona), che si è sentito male in acqua: era uscito in pedalò assieme ad un'amica e successivamente, giunto ad un centinaio di metri da riva, si sarebbe immerso parzialmente in acqua, pur non sapendo nuotare, tenendosi aggrappato all'imbarcazione.

Decesso

Poi qualcosa è andato storto: il giovane ha perso l'appiglio e si è ritrovato in difficoltà, annaspando e andando sott'acqua. Subito un bagnino della Jesolmare si è accorto della situazione di pericolo e si è tuffato, raggiungendo a nuoto il malcapitato e riuscendo a riportarlo a riva, dove ha iniziato a praticargli le manovre di rianimazione. E' stato raggiunto anche dal personale del 118 con l'ambulanza, ma purtroppo ogni sforzo è stato inutile. Poco più tardi il corpo, ormai senza vita, è stato coperto con un telo. Sul posto sono arrivati anche gli operatori della capitaneria di porto e gli agenti della polizia locale.