Trovato un corpo senza vita a Pellestrina

Stamattina è stato trovato sulla spiaggia di Pellestrina il corpo senza vita di un uomo di 56 anni, Sandro Grotto, originario della zona di Adria (Rovigo). L'allarme è stato lanciato verso le 8.30 all'altezza di via Portosecco, in corrispondenza di una diga. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri e le circostanze del decesso non sono ancora chiarite: sul corpo sarebbero presenti delle ferite, per cui l'uomo potrebbe aver battuto dopo essere scivolato, oppure essere caduto in seguito a un malore. Grotto, infatti, avrebbe sofferto recentemente di patologie cardiologiche. Il pm ha stabilito di restituire la salma alla famiglia.

Stando alle prime informazioni, l'uomo sarebbe un frequentatore abituale della zona, dove si reca spesso a trascorrere le vacanze e conosce alcune persone. Avrebbe fatto colazione in un bar lì vicino, poi si è allontanato da solo verso la spiaggia. Poco più tardi gli amici hanno scoperto la tragedia.