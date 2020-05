È morto Stefano Soffiato di Venessia.com

È morto Stefano Soffiato, padre del portale venessia.com. È mancato domenica 3 maggio a 60 anni. «È morto un fratello, il nostro fondatore - ha commentato uno degli attivisti del movimento che gli era cresciuto attorno, Matteo Secchi -. Stava male, ma aveva scelto di non dire nulla e noi abbiamo rispettato la sua volontà. Aveva fondato venessia.com nel 2000, e nel 2002 aveva creato il forum, attorno a cui ci siamo aggregati. Ci è venuta a mancare la figura di riferimento, ma anche la persona più buona al mondo che io abbia mai conosciuto. Non l'ho mai visto perdere le staffe o infierire contro qualcuno», ricorda Secchi.

Molte le iniziative del movimento tra la satira e la protesta, con riflessioni sul presente e il futuro della città lagunare. Fra gli eventi nati attorno al tema dell'ambiente, dell'inquinamento, della residenzialità, il Funerale di Venezia, riproposto di recente. Ma anche il conta persone, in campo San Bartolomio, per l'attenzione costante verso il calo demografico cittadino. Fino al flash mob a difesa del Civile nel 2019 con tutti i manifestanti stesi a terra in campo Santi Giovanni e Paolo contro il declassamento dell'ospedale veneziano. «Dispiace che in questo particolare momento non possiamo neppure fargli il funerale che merita. Lo faremo appena sarà possibile», dice Secchi.