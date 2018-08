Tragedia a Marcon: muore dopo essere salito sul tetto di casa

Era salito sul tetto della propria abitazione, una villetta di due piani, per controllare i lavori in corso. A un certo punto, probabilmente a causa di un malore improvviso, è crollato senza sensi. Subito è stato lanciato l'allarme e sul posto, in via Trieste a Marcon (zona Colmello), si sono portati i vigili del fuoco assieme al personale del Suem 118. Gli operatori hanno raggiunto l'uomo, un 79enne, sulla copertura della casa e lì gli hanno praticato il massaggio cardiaco. Purtroppo è stato tutto inutile e poco più tardi ne è stato constatato il decesso. Le operazioni di soccorso, iniziate alle 9.30 di giovedì, sono durate circa due ore.