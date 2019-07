Muore investito dal trattore tagliaerba

Quando sono arrivati i soccorritori, la situazione era già drammatica. Le lesioni riportate alle gambe erano troppo gravi e i soccorritori non sono riusciti a fare niente per salvarlo. Un uomo di 80 anni di Chioggia ha perso la vita questa mattina a Brondolo, dopo essere stato investito da un trattore tagliaerba in un’area di campagna.

A guidare il mezzo era un altro uomo, che è già stato sentito dai carabinieri e che è sotto shock. Quest'ultimo, che stava tagliando l'erba in un campo, potrebbe non essersi accorto della presenza dell'anziano, proprietario del campo, troppo vicino al macchinario o aver sbagliato una manovra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spisal, oltre a un'ambulanza. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con maggiore chiarezza la dinamica della tragedia.