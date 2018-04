Taglia l'erba nei campi, il trattore si rovescia: 62enne muore nel canale di scolo a Spinea

Una sbandata fatale è costata la vita ad un uomo di 62 anni nel pomeriggio di venerdì. La vicenda è ancora in fase di ricostruzione, ma da quanto trapelato finora sembra che la vittima, al momento dell'incidente, si trovasse alla guida di un trattore in un'area di campagna nel territorio di Spinea, non distante dalla rotonda della Fossa, intento in operazioni di falciatura dell'erba. Il trattore stava procedendo lungo un corso d'acqua quando, all'improvviso, l'argine avrebbe ceduto sotto il peso della ruota (probabilmente complice una buca) e il mezzo si sarebbe rovesciato nel fossato adiacente.

Soccorsi

Per l'uomo non c'è stato scampo. Ancora da stabilire con precisione le cause del decesso: l'agricoltore potrebbe essere stato schiacciato dal trattore, oppure annegato nell'acqua del fossato. Fatto sta che quando i soccorsi sono arrivati non c'era più nulla da fare. A lanciare l'allarme è stato un passante che si è reso conto dell'accaduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'autogru, oltre al personale medico e ai carabinieri. Presente anche il comandante della tenenza locale, il maresciallo Lamberto Stanchi.

"Innamorato dei campi"

Un altro agricoltore che si trovava nei dintorni al momento dell'incidente racconta: "Stavo lavorando nei campi oggi pomeriggio e ho visto anche lui alla guida del suo trattore, il suo terreno è al di là del canale rispetto al mio. Più tardi mi sono accorto che era successo qualcosa: sono arrivati i pompieri, l'ambulanza e l'automedica. Poi ho saputo". Un altro residente ricorda con affetto il 62enne: "Era un gran lavoratore, una persona innamorata dei campi. Abevamo un ottimo rapporto di vicinato".