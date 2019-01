Trentaduenne trovato morto in un residence: sospetta overdose

La madre cercava di contattarlo da ore, senza ottenere risposta. Poco dopo, il proprietario del residence in cui soggiornava lo ha trovato morto. E’ giallo sulla scomparsa di un 32enne originario del Padovano ma residente a Santa Maria di Sala, che è stato trovato senza vita in un appartamento di Gabicce Mare, nelle Marche.

Il giovane, D.Z., era arrivato da qualche giorno sulla Riviera dove aveva affittato un alloggio. L’ipotesi degli investigatori è che sia stato stroncato da un malore, ma non è esclusa un’overdose. Il pubblico ministero di Pesaro Valeria Cigliola ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima per chiarire le cause del decesso.