Tragico rinvenimento a San Donà: nella canaletta spunta all'improvviso un cadavere

Allo stato non sarebbero stati individuati segni tali da ipotizzare una morte causata da terzi, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Anzi, l'ipotesi più probabile è che si tratti di un gesto estremo. Il corpo di un 27enne è stato trovato nei pressi di via Calvecchia a San Donà di Piave, sulla strada che collega al retro di un supermercato. L'allarme sarebbe stato lanciato verso le 14.30 di giovedì: sul posto si sono portati i vigili del fuoco per il recupero. La salma si trovava riversa in un canaletto. Sul posto anche Suem 118 e carabinieri, oltre che il medico legale per un primo esame esterno del corpo.