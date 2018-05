Mose, Fiengo: "Ora protagonisti cittadini e gruppi d'interesse, meglio tardi che mai"

Il Commissario del Consorzio Venezia Nuova, Giuseppe Fiengo, al primo degli incontri aperti al pubblico, mercoledì, per raccogliere idee e proposte su come rendere compatibili con il paesaggio le infrastrutture permanenti che rimarranno sul territorio. "Come da tradizione francese, anche se sarebbe stato meglio avvenisse prima la discussione della realizzazione - afferma il commissario -. Noi qui fino al 2021". Intanto le ombre sulla formazione o meno di un nuovo governo si allungano fino all'Arsenale Nord