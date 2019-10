Mose, nuovo rinvio al test di sollevamento completo delle paratoie

È stato sospeso il test di sollevamento completo delle paratoie del Mose, che era stato fissato per lunedì 4 novembre alla bocca di porto di Malamocco. Sarebbero emersi problemi tecnici a impedirne il compimento, qualche giorno fa, durante le movimentazioni delle barriere. Il Consorzio Venezia Nuova ha parlato di vibrazioni emerse in alcuni tratti delle tubazioni. Si è deciso di spostare la prova a data da destinarsi, in attesa di compiere indagini tecniche ed eventuali interventi.