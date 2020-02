Imprese del Mose, provvedimento per liberare risorse e avviare i pagamenti

Pagamenti alle imprese del Mose: l'ufficio stampa del commissario straordinario Elisabetta Spitz fa sapere che, in relazione alla richiesta pervenuta in data odierna, mercoledì 19 febbraio, dalle imprese impegnate nelle opere conclusive del sistema di dighe mobili, nella quale hanno annunciato la sospensione dei lavori in mancanza del pagamento di quanto già eseguito, il provveditore del Triveneto, Cinzia Zincone, ha informato il commissario Spitz e tutte le istituzioni di aver firmato il provvedimento che consente di attivare subito fondi già disponibili all’utilizzo diretto da parte del Consorzio Venezia Nuova (Cvn). Il commissario Spitz, in un incontro con l’amministratore straordinario del Cvn Vincenzo Nunziata, ha ottenuto precise rassicurazioni sull’impegno a destinare queste risorse alle imprese in attesa di essere pagate e, conseguentemente, a evitare che i lavori vengano interrotti».