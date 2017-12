Altri guai per il Mose: "Tubature danneggiate". Intoppo da 3 milioni di euro per il progetto

Un nuovo problema per il Mose, opera per cui in passato sono già sorte complicanze, lo riporta La Nuova di Venezia, legate alla presenza di sedimenti e sabbia all’interno dei cassoni. Si aggiungono corrosione, impianti che con il tempo si usurano e parti da sostituire. I problemi più evidenti sarebbero concentrati lungo le tubazioni nelle gallerie dei cassoni del Mose a Malamocco: gli addetti alla manutenzione della gallerie subacquee avrebbero già segnalato il problema, nel frattempo la società romana Grandi Lavori Fincosit, che ha realizzato i lavori proprio a quelle tubature, starebbe percorrendo vie giurisprudenziali per ottenere il denaro dall’assicurazione.

La situazione attuale sarebbe infatti dovuta a un “evento eccezionale”, ossia il maltempo che tra il 4 e il 5 febbraio 2015 ha fatto entrare l'acqua salata all'interno dei cassoni in calcestruzzo, già posati sul fondo ma non ancora sigillati.

I costi di riparazione si aggirerebbero intorno ai 3 milioni di euro, una spesa certamente inaspettata e che si va ad aggiungere ai numerosi imprevisti che negli anni hanno allargato a macchia d’olio le spese del Mose. Da tenere a mente è soprattutto il fatto che le tubature danneggiate avevano il compito di contribuire al sollevamento delle paratie, che sono invece costrette a restare sott’acqua. Non dovessero essere tempestivi i lavori di riparazione si rischierebbe di rovinare gli elementi chiave dell’intero meccanismo, andando così incontro a spese che potrebbero mettere in dubbio l’intero progetto.