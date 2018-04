Mostra d'arte collettiva Venezia presentata da Federico Caloi

Riceviamo e pubblichiamo

"L'idea della mostra nasce per sensibilizzare le persone al tema dell'inquinamento e sulle gravi conseguenze che stanno danneggiando il nostro amato pianeta.Gli artisti che espongono a questa mostra, con i loro colori, fantasia e tecnica, descrivono come l'uomo partecipa a questa distruzione del mondo e condividono le loro emozioni insieme ai visitatori.

La mostra organizzata da Silvano Mercuri di "PIAZZA DELL'ARTE TORINO" sarà presentata dal critico d'arte FEDERICO CALOI.

La location scelta per questo evento è la città di VENEZIA.

Al prestigioso PALAZZO ALBRIZZI-CAPELLO.

A dieci minuti da PIAZZA SAN MARCO.





ENTRATA GRATUITA - FREE ENTRY

Speciale serata Inaugurale il 14 Aprile alle ore 17.30 con ARTE, MUSICA, BUFFET E ALTRO.



per info inviare un messagio alla pagina di Piazza dell'arte: https://www.facebook.com/piazza.dellartetorino/

CONTATTI:

tel: 0112207455

piazzadellartetorino@gmail.com

Indirizzo evento: #VENEZIA PALAZZO ALBRIZZI - CAPELLO

Cannaregio, 4118

link della mappa: https://goo.gl/maps/fv4GezdYEzt"