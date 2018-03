Mostra sul Mose, "Un segno del cambiamento: rendere le opere, visibili e giudicabili"

Annunciata negli ambienti Thetis, organizzata durante lo svolgimento della Biennale di Architettura, la mostra sui progetti elaborati da Iuav per il Mose, negli ultimi anni, ha suscitato qualche polemica. Per questo il rettore, Alberto Ferlenga, è sceso in campo per chiarire la posizione dell'Università.

I progetti

"Appartengono a due categorie - scrive il rettore Ferlenga -: quelli essenzialmente architettonici, elaborati nella scuola sulla base di convenzioni e costantemente monitorati e approvati dalla Soprintendenza, che corrispondono nella sostanza (anche se non integralmente) alle opere in corso di costruzione. Quelli di tipo paesaggistico realizzati in autonomia da Iuav, e mai finanziati fino a oggi, che rappresentano il tentativo di legare le opere tecniche ad un paesaggio estremamente delicato e immaginare un uso pubblico di parte delle strutture"

L'inserimento dell'opera

"L’insieme dei progetti rappresenta l’impegno preso da Iuav, una volta deciso di costruire il Mose, di contribuire ad un suo corretto inserimento e, soprattutto, lo sforzo di far convivere Ingegneria, Architettura e Paesaggio - scrive Ferlenga -. L’assunzione di responsabilità di una Università a Venezia, che si occupa da sempre di queste questioni", cioè rispetto dell'ambiente e compatibilità delle attività con l'ambiente lagunare e la città, nella sua particolarità. "Tutto ciò, lo ricordo, è indipendente e successivo alla decisione di optare per il sistema Mose - prosegue Ferlenga -. Noi abbiamo fatto la nostra parte e la mostra è finalmente l’occasione per condividere i risultati. E mi sembra anche il segno di un cambiamento che va nel senso di rendere pubbliche e giudicabili proposte che per anni, nel passato, abbiamo chiesto, invano, di rendere visibili.

Insomma - conclude il rettore - per quanto ci riguarda mi sembra di poter rivendicare il ruolo di Iuav in questa vicenda progettuale che ha visto coinvolte un’opera pubblica e una università pubblica: sia nella sostanza di progetti che hanno indubbiamente elevato il livello delle originarie opere di ingegneria (ma questo lo si potrà valutare ad opere concluse), sia nel metodo, nel rendere cioè finalmente noto il lavoro fin qui fatto".