Dà in escandescenze e mostra i genitali a bordo del treno: arriva la polizia, denunciato

Venerdì sera, intorno alle 21, la polizia di Treviso ha ricevuto una segnalazione riguardante un uomo che stava tenendo atteggiamenti molesti a bordo di un treno in arrivo nel capuoluogo della Marca. Il giovane, secondo i testimoni, stava correndo all'interno di un convoglio urlando frasi sconnesse e creando scompiglio tra i viaggiatori. Inoltre, davanti alla richiesta del capotreno di mostrare il biglietto, l'esagitato ha risposto abbassandosi i pantaloni e mostrando a tutti i suoi genitali.

Bloccato e denunciato

A quel punto la sala operativa della questura ha allertato gli equipaggi di alcune volanti, che si sono portate alla stazione ferroviaria. Ci è voluto poco, una volta saliti a bordo, a individuare J.A., 30enne nigeriano domiciliato a Mestre, ancora in evidente stato di agitazione. Una situazione delicata, tanto che davanti al tentativo dei poliziotti di portarlo alla calma il giovane si è scagliato contro di loro in preda ad una crescente insofferenza, cercando anche di colpirli con schiaffi e spinte. Alla fine è stato bloccato e portato alla questura di Treviso, quindi, al termine delle procedure, denunciato per i reati di atti osceni in luogo pubblico, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.