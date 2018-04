Terracielo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Riceviamo e pubblichiamo

"In occasione dell’ultima mostra in galleria, aprirò il mio atelier presentando al pubblico e agli amici i miei dipinti, ma non solo... E’ sempre difficile per me parlare del mio lavoro in prima persona, ma in questo caso mi sembra doveroso farlo. Con questa mostra si chiude un periodo importante della mia vita artistica, 13 anni in cui ho avuto la grande fortuna di lavorare ed esprimermi in un luogo prezioso, ricco di stimoli, di bellezza e di storia. Quello che era nato come atelier d’arte privato, è diventato negli anni e al di là delle mie aspettative, luogo pubblico d’incontro e spazio espositivo anche per altri artisti che hanno esposto le loro opere e confrontato le proprie ricerche in un flusso costante di discussioni, letture, idee e progetti. Nello stesso tempo, la galleria ha mantenuto un aspetto intimo, amichevole e di dialogo a tu per tu con le persone, da cui è nato uno scambio sincero di esperienze e di emozioni. Questo aspetto di condivisione è stato forse lo stimolo principale che mi ha spinto a continuare, dedicando tempo e fatica, ma sempre arricchendo la mia vita e il mio lavoro artistico. In questa mostra espongo una selezione attenta che ripercorre la mia ricerca, in una commistione di materiali, dimensioni e forme. A partire dagli assemblaggi su legno, passando per i legni con vetro, fino alle tele delle grandi campiture di colore, della Mappa della memoria e di Venice memory, agli acquerelli e alle carte, alle incisioni con tecniche sperimentali, ai libri d’artista, per arrivare alle ultime opere con inserimenti di mie fotografie sulla tela ricca di colore. Potrei dire che opera prima ed opera ultima si intersecano, accomunate anche dall’affetto e dalla gratitudine per tutti coloro che mi hanno sostenuto fin qui e per la mia città d’adozione, Venezia, che fin dall’inizio mi ha ispirata. Non si tratta di un addio, ma di un arrivederci, per testimoniare la volontà di salutare questo spazio per abbracciarne nuovi. Non più in un unico luogo ma in una moltitudine di luoghi. L’esposizione vuole essere anche testimonianza concreta di attenzione al sociale: una parte dei ricavi derivanti dalla vendita delle opere verrà infatti devoluto ad Emergency".